شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد آية الشامى لاعبة فريق الكرة الطائرة لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود التجديد لمدة4مواسم، مشيدًا بتميزها خلال الفترة الماضية مع فريق «سيدات الطائرة».

وأشار إلى أن آية الشامي من اللاعبات صاحبات الخبرات في كرة الطائرة، ودورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة الطائرة محليًا وإفريقيًا، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط.

واختتم العوضي بأن تجديد عقد آية الشامي يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب، للمنافسة على كل الألقاب.