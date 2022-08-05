شكرا لقرائتكم خبر عن "نهر النيل ولغة الفراعنة".. الهوية المصرية تزين قميص أسوان استعدادا للعودة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز القميص الجديد لنادي أسوان الصاعد حديثاً للدوري الممتاز بالهوية المصرية حيث تزين القميص بخريطة نهر النيل الذي يمثل أهم الملامح التاريخية لمصر بجانب نقوش هيروغلوفية من لغة المصريين القدماء.

وجاء التصميم الجديد لتماسيح النسل ليعبر عن الهوية المصرية ويمزج بين الحاضر والماضي، خاصة أن أسوان تمثل بقعة تاريخية من تاريخ مصر القديمة.

الفريق الجنوبي نجح في ضم كلا من المهاجم الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد عصام الغندور ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والمغربي أحمد بلحاج لاعب سرقسطة الإسباني السابق، بالإضافة الى لاعب الوسط يوسف احمد حسن وابراهيم عايش لاعب دجلة السابق.

واختتم فريق أسوان تدريباته بمعسكر القاهرة قبل المرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية الثلاثاء الماضي.

وكان نادي أسوان الرياضي أعلن في وقت سابق التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج قادما من نادي إنتر كلوب ديسكالديس في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات أبناء الجنوب استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.