شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والجونة اليوم فى الدوري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام الجونة ببطولة الدوري فهي المباراة التى يتطلع خلالها الأبيض لمواصلة الأنتصارات من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي.

يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام الجونة ببطولة الدوري فهي المباراة التى يتطلع خلالها الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي.

ونرصد في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والجونة :

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والجونة؟

ج: يلتقي الزمالك مع الجونة في التاسعة مساء اليوم، الجمعة على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الزمالك في جدول الدوري؟

ج: يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف، فيما سكنت شباكه 25.

س: ماذا عن موقف الجونة في الدوري؟

ج: يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدف.

س: ما هو حكم مباراة الأهلي والجونة؟

ج: يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحى وعاطف حسين حكم رابع وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه رجب محمد.