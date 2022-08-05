شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تخوض التدريب الأخير استعداداً لعبور المانش بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل أعضاء البعثة المصرية المتواجدة بمدينة "فولكستون" بإنجلترا استعداداً لتحدى عبور "بحر المانش" المزمع تنفيذه فجر غد السبت 5 أغسطس الجارى .

خاض اللاعبون مرانهم الأخير صباح اليوم، وتضم البعثة كل من “خالد شلبى” السباح العالمى و قاهر المانش ،والسباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلاومة داون، والسباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية “شيرويت حافظ”.

وجاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام ٢٠١٨، وطلبها من خالد شلبى الانضمام لفريق عبور بحر المانش ، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج و المزج بين الأصحاء وذوى الهمم، و كذا فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية فى إشارة إلى دعم التواصل و التعاون بين الشعوب.

واستطاع اللاعب "محمد الحسيني" خوض محاولة فردية لعبور المانش قطع خلالها مسافه ١٧ كيلو في ٦ ساعات متواصله عام ٢٠١٧.