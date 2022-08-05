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بعثة مصر تخوض التدريب الأخير استعداداً لعبور المانش بإنجلترا

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القاهرة - سامية سيد -  

 

واصل  أعضاء البعثة المصرية المتواجدة بمدينة "فولكستون" بإنجلترا استعداداً لتحدى عبور "بحر المانش" المزمع تنفيذه فجر غد السبت  5  أغسطس الجارى .

 

خاض اللاعبون مرانهم الأخير  صباح اليوم، وتضم البعثة كل من “خالد شلبى” السباح العالمى و قاهر المانش ،والسباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلاومة داون، والسباح أحمد أسامة،  والسباحة الأولمبية “شيرويت حافظ”.

 

وجاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية  عام ٢٠١٨،  وطلبها من  خالد شلبى الانضمام لفريق عبور بحر المانش ، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج و المزج بين الأصحاء وذوى الهمم، و كذا فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية  فى إشارة إلى دعم التواصل و التعاون بين الشعوب.

 

واستطاع  اللاعب "محمد الحسيني" خوض محاولة فردية لعبور المانش قطع خلالها مسافه ١٧  كيلو  في ٦  ساعات  متواصله عام ٢٠١٧.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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