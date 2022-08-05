تقرير مغربي يكشف راتب بنشرقي في الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف تقرير صحفي مغربي الراتب الذي سيتقاضاه المغربي أشرف بنشرقي، نجم الزمالك السابق، مع ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي.

ورحل بنشرقي عن صفوف الزمالك هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، حيث فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول تمديد التعاقد.

وكان بنشرقي انتقل إلى الزمالك عام 2019 قادمًا من الهلال السعودي، وشارك بقميص الزمالك في 108 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 27 هدفًا آخرين.

وذكر موقع "le360" اليوم الجمعة أن بنشرقي حسم تعاقده مع الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر لـ3 أعوام، بعد أن كان محط أنظار أندية خليجية أخرى.

وأضاف الموقع أن راتب بنشرقي سيكون مليون و600 ألف دولار في العام الأول، ومليون و700 ألف دولار في العام الثاني، ومليون و800 ألف دولار في العام الثالث، ليبلغ مجموع الصفقة 5 ملايين و100 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة الإماراتي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن الصفقة، وسط توقعات بإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.