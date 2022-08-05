رسميا.. اتحاد الكرة يبلغ فيفا بموعد الموسم الجديد وفترتي القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمواعيد انطلاق وختام الموسم المقبل 2022-2023 بجانب فترتي القيد.

وحسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم ينطلق الموسم في الأول من ديسمبر، على أن يكون ختام المسابقة 30 يونيو 2023.

جاء ذلك بالرغم من أن رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق انطلاق مسابقة الدوري في أكتوبر القادم، وليس الأول من ديسمبر.

وأما بخصوص فترة القيد الأولى، تبدأ في السابع من سبتمبر، وتمتد حتى 15 أكتوبر من نفس العام.

وتبدأ فترة القيد الثانية في الأول من يناير 2023، على أن تمتد حتى نهاية الشهر.

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، كافة الاتحادات المحلية بإرسالة مواعيد بداية الموسم الجديد وختامه إضافة إلى فترتي القيد، على أن يتم اخطاره بهم قبل نهاية يوليو 2022.