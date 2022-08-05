رئيس إنبي: ناديان ينافسان الأهلي على مصطفى شلبي.. وإيبوكا ينتظر عرضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن الأهلي أحد 3 أندية تراقب مصطفى شلبي، نجم الفريق البترولي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر عرضًا مناسبًا لبيع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق.

وقال الشريعي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "جون إيبوكا أحد نجوم إنبي، ولو تلقينا عرضًا جيدًا بشأنه سيرحل، ننتظر فرصة جيدة تناسبه وتناسب النادي، وحتى الآن لم يصلنا أي عروض رسمية".

ويعتبر إيبوكا ثاني هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن، برصيد 13 هدفًا، خلف أحمد سيد "زيزو"، جناح الزمالك، الذي أحرز 14 هدفًا.

وأحرز المهاجم النيجيري هدفي فوز إنبي على إيسترن كومباني مساء أمس الخميس في الجولة 29.

وأضاف رئيس إنبي "مصطفى شلبي على قوائم انتظار 3 أندية مصرية، بينها الأهلي، لن نبيعه للأعلى سعرًا فقط، لكن يهمني أن ينتقل اللاعب إلى فريق يستطيع المشاركة والنجاح معه، لأنه سيظل مرتبطًا بإنبي".

وكشف رئيس إنبي أن محمود جاد، حارس الفريق، لن ينتقل إلى ويجان الإنجليزي، بسبب عدم توافر شرط المشاركات الدولية.

وبسؤاله عن قرارات الأهلي بعدم المشاركة في بطولتي كأس مصر وكأس السوبر إلا بعد تنفيذ مطالبه المتعلقة بالتحكيم، علق الشريعي "لا أستطيع إبداء رأيي في قرارات الأهلي الأخيرة، كل ما يمكنني قوله إننا مع مصلحة الرياضة المصرية، التحكيم بشر، والخطأ وارد، ونحاول تجاوزه".

وفي سياق منفصل، قال الشريعي "لم يصلني قرار تعيين محمد غرابة مديرًا لمنتخب مصر، لكنه شخص جيد له خبرات في إدارة كرة القدم، وهو إضافة لأي مكان، وسنخسره إذا قدم استقالته".