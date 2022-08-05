جماهير الزمالك تزحف خلف الفريق إلى الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

سافر عدد كبير من جماهير الزمالك إلى مدينة الجونة، لدعم الفريق الأبيض في مباراته المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة على ملعب "خالد بشارة" عند تمام الساعة 09:00 مساء اليوم في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن أعدادًا كبيرة من جماهير النادي توافدت على مقر القلعة البيضاء صباح اليوم للسفر إلى الجونة لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم من خلال الحافلات التي وفرها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وتحركت 66 حافلة من أمام مقر الزمالك لنقل الجماهير إلى الجونة، على أن تعيدهم مرة أخرى إلى القاهرة بالمجان.