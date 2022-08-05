مصدر في كاف لمصراوي: إقالة لجنة الحكام وتشكيل أخرى خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توجيه الشكر للجنة الحكام بالاتحاد، عقب نهاية الموسم الكروي بختام منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات، التي احتضنتها المغرب في شهر يوليو الماضي.

وقال المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن هويته، في تصريحات لمصراوي، إن باتريس موتسيبي، رئيس "كاف" غير راض عن عدة أمور داخل لجنة الحكام، خاصة في نطاق عمل منطقتي شمال وغرب القارة.

من ضمن الأسباب التي عجلت بإقالة اللجنة شكوى الحكام في معسكر بطولة السيدات من تأخر المستحقات المالية لعدة مباريات منذ سبتمبر 2021، وكذلك شكاوى تقدم بها حكام وحكمات ضد بعض أعضاء اللجنة.

وعلم الخليج 365 أن أولى الخطوات التي تم اتخاذها خلال الساعات القليلة الماضية هي تعيين ديو نورمانديز مديرا للجنة الحكام، بدلا من إيدي ماييه المدير السابق، والذي صدر قرار بإقالته وعدم التجديد له في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تُعقد عدة اجتماعات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 9 و 10 أغسطس الحالي على هامش الجمعية العمومية للكاف في تنزانيا، تشهد مناقشة المقترح النهائي لمسابقات الأندية الأفريقية في المواسم المقبلة والتصويت عليه، وكذلك الاستقرار على لجنة الحكام الجديدة.

وسيتم الإعلان رسميا عن التشكيل الجديد للجنة الحكام يوم 10 أغسطس، بعد ختام أعمال جدول الأعمال للجمعية العمومية.

وكان نورمانديز تولي إدارة اللجنة ووجه الدعوة لعدد من حكام النخبة الافارقة لمعسكر خلال شهر أغسطس الجاري، استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها الجزائر خلال شهر يناير المقبل.

وتم اختيار الحكم المصري محمد عادل للمشاركة في معسكر الحكام الأفارقة لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.