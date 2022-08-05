حارس طلائع الجيش يلمح لإمكانية انتقاله إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ألمح محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، لإمكانية انتقاله إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، رغم تجديد عقده مع ناديه العسكري.

وقال بسام، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، "جددت تعاقدي مع طلائع الجيش، بعد تقارب وجهات النظر، لكن النادي أبلغني بأنه لن يقف في طريقي حال وصول عرض جيد".

وأضاف "الجميع يعلم أن الزمالك كان الأقرب لضمي استعدادًا للموسم الجديد، لكن لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث غدًا".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن الزمالك قريب من ضم بسام، قبل أن يجدد عقده مع طلائع الجيش خلال الأسابيع الماضية.

وكان طارق العشري، مدرب طلائع الجيش، صرح في وقت سابق بأن النادي لن يفرط في أي لاعب في الفريق، من أجل المنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد.

وكان طلائع الجيش تعادل مع المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بدون أهداف مساء أمس الخميس في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.