موعد مباراة ليفربول وفولهام في افتتاح الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يحل نادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على فولهام، في الواحدة والنصف، ظهر غد السبت، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، على ملعب كرافين كوتاج.

ليفربول، تحت قيادة يورجن كلوب يأمل في مواصلة النجاح، تحقيق لقب الدوري الـ 20 في تاريخ النادي، ويريد بداية المشوار بقوة من الجولة الأولى في المسابقة، و يتجنب مفاجآت فولهام.

على الجانب الآخر، فولهام صاعد حديثًا إلى البريميرليج، يستهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، كي يتجنب الهبوط مرة أخرى كما حدث في آخر ظهور له بالدوري الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع:

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا

دياز – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

القناة الناقلة:

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Premium.