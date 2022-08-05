شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السلة يفوز على غينيا بالبطولة الإفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 18 سنة من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة أفريقيا التي تقام بمدغشقر.

وتمكن منتخب الفراعنة من تحقيق فوز عريض على حساب نظيره الغيني بنتيجة 68/43 في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الجمعة.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه عمرو أبو الخير مباراة قوية منذ البداية، حيث أنه نجح في إنهاء الربع الأول من اللقاء بنتيجة 25/17 ثم الربع الثاني بنتيجة 44/21، والربع الثالث بنتيجة 61/33 ثم نهاية اللقاء بنتيجة 68/43.

وكان المنتخب قد حقق الفوز أمس في المباراة الأولى على منتخب أنجولا بنتيجة 69/43 ويستعد لمواجهة مالي في الرابعة والنصف مساءً.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: مالي وغينيا وأنجولا ورواندا.