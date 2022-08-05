شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع مع ثلاثى الإسماعيلى استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسة مع عمر الوحش وباهر المحمدي وأحمد مدبولي ثلاثي الفريق على هامش المران الرئيسي تحضيرا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها أعضاء الجهاز الفني للفريق بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم مردود إيجابي خلال اللقاءات المقبلة لمواصلة صحوة الفريق المحلية لتخطي أزمة هي الأصعب فى التاريخ، وذلك لتصحيح وضعه بجدول الدوري.

وكان الإسماعيلي قد أنهي مرانه الرئيسي على ملعبه بالإسماعيلية وسط تركيز كبير من اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية السابقة، على أن يخوض تدريباته الأخيرة بفندق إقامته بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يفتقد فى هذه المباراة عصام صبحي مدافعه الأيمن للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، ولكن شهدت التدريبات الأخيرة منافسة قوية بين أحمد أيمن ومحمد عادل ومحمد بيومي للمشاركة بدلا منه فى اللقاء المقبل.