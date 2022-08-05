شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. سهيلة احمد لاعبة الكاراتيه: بحب السفر وبسمع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى بره الملعب هى سهيلة احمد لاعبة الكاراتيه

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة

من نجمك المفضل ؟

مايكل فيلبس

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

اتمنى أكون لاعبة لان مفيش حاجة بحبها اكتر من الرياضة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

اسكت الا لو حد زودها باخد موقف

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مش متابعة سينما بدرجة كبيرة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال اكيد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رجل رياضى عامة مش شرط نفس تخصصى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مش هكمل معاه