شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الجونة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الجونة على ستاد خالد بشارة الغردقة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

ويقود الحكم الدولي أمين عمر اللقاء كحكم ساحة، ويساعده كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحي (حاملا راية)، عاطف حسين (حكم رابع)، طارق مجدي حكم فيديو "VAR"، رجل محمد مساعد حكم فيديو "VAR".

يمتلك نادى الزمالك سجلا مميزا فى المباريات التى يديرها أمين عمر، حيث لا يعرف الخسارة نهائيا مع صافرته، حيث أدار للقلعة البيضاء قبل مواجهة الجونة 22 مباراة فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

آخر مباراة أدارها أمين عمر للزمالك كانت فى بطولة الدورى بالموسم الحالى أمام المقاولون العرب وفاز الفريق الابيض بهدف دون رد بالجولة 24 للمسابقة وقبلها أدار مباراة الزمالك وبيراميدز وفاز الفريق الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقبلها أدار مباراة الأسبوع الثاني أمام طلائع الجيش وانتهت بفوز الأبيض 2-0 فى حين كانت آخر مواجهة فى كأس مصر كانت أمام الإسماعيلى وفاز بها الأبيض بهدف نظيف.