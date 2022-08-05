شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب مدرب الأهلى والفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ "51" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد أيوب، نجم الأهلى الأسبق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ51 لاسيما أنه من مواليد 5 أغسطس 1971، بدأ أيوب مشواره فى الأهلى ولعب بقميصه 47 مباراة، سجل خلالها هدفا وانتقل منه للقناة موسم 1995/1996، حتى 2002، تخللها موسما فى الشرقية واختتم مشواره فى حرس الحدود نهاية موسم 2006/2007.

شارك أيوب مع منتخب مصر تحت 20 سنة فى بطولة العالم للشباب عام 1991، ولعب جميع مباريات مصر الثلاثة فى هذه البطولة.

حقق أحمد أيوب العديد من الألقاب مع النادى الأهلى، حيث توج ببطولة الدورى الممتاز ” 3 مرات”، بطولة كأس مصر ”مرة واحدة”، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية ”مرة واحدة”، وكأس العرب للأندية أبطال الكؤوس “مرة واحدة”.

بدأ مشوار التدريب كمدرب لحرس الحدود من 2007-2011، قبل الانتقال للعمل كمدرب مساعد مع انبى فى موسم 2012، قبل اللحاق بالجهاز الفنى للنادى الأهلى فى الفترة من 2012-2015، قبل العودة والعمل مجددا بالجهاز الفنى لحرس الحدود، قبل أن ينضم للجهاز الفنى للأهلى مرة أخرى مع حسام البدرى قبل أن يتولى منصباً بالجهاز الفنى لمنتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام البدرى الذى رحل في وقت سابق.

خاض أحمد أيوب 56 مباراة مع الأهلى فى 13 موسما بالدورى الممتاز، كما خاض مباريات مع حرس الحدود، والقناة، والشرقية، كما خاض 5 مباريات مع الأهلي فى كأس العرب للأندية أبطال الكؤوس، فى موسمين، كما خاض 4 مباريات فى كأس مصر مع الأهلى وحرس الحدود.

وفى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية خاض مباراتين فقط، كما خاض مباراة واحدة مع الأهلى فى كأس السوبر العربى "النخبة".

ونجح أحمد أيوب فى تسجيل 15 هدفا طوال مشواره الكروي، منها 13 هدفا فى الدورى الممتاز المصري، وهدفين فى كأس مصر.