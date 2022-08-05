شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوفر حافلات نقل جماهيره إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، تحمل قيمة نفقات الحافلات التى ستقل جماهير ومحبي النادي لمساندة الفريق الأول خلال مواجهة فاركو والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر بدء تجمع الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً من أمام الملاعب المفتوحة بمقر النادي.

ويحرص المهندس يحيى الكومي على ضمان حضور الجماهير التي تحرك الصخر بإعتبارهم الداعم والمحفز الأساسي والأهم للاعبين على بذل قصاري جهدهم داخل الملعب واستمرار النتائج الإيجابية سعياً لتصحيح وضع الفريق بجدول بطولة الدوري، وذلك ضمن الخطة التي ينتهجها مجلس الإدارة نحو إعادة الفريق لسابق عهده ومكانته الطبيعية.

ويذكر أن رئيس النادي يعد أبرز الداعمين للفريق على كافة الأصعدة وليس الحضور الجماهيري بعد قيامه بصرف مكافآت اللاعبين أولاً بأول إلى جانب رواتب العاملين بالنادي فى مواعيدها المحددة من أجل خلق مناخ مستقر وهادىء بغية العودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت.