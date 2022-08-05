شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود من القاهرة خلال 48 ساعة بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسين الشحات لاعب الأهلي للقاهرة بعد 48 ساعة قادماً من قطر عقب إجراء عملية جراحية في الركبة هناك ، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الأن عقب العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مؤخراً في غضروف الركبة بقطر.

وكان أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أعلن مؤخراًنجاح العملية الجراحية التي أجراها حسين الشحات بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطرتحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس.

ويؤدي الشحات حاليًا تدريبات بسيطة في قطر، على أن يعود إلى القاهرة خلال 48 ساعة وسوف يستكمل تدريباته التأهيلية في القاهرة فور عودته من قطر، على أن يبدأ بعد 3 أسابيع من الآن تدريبات الجري حول الملعب.