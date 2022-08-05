شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تتوجه إلى الجونة لمؤازرة الفريق في مواجهة الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك على مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الجمعة للسفر إلى الجونة لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اليوم

وتحركت 66 حافلة وفرتها إدارة الناادى من أمام مقر القلعة البيضاء لنقل جماهير نادي الزمالك إلى الجونة و عودتهم مرة أخرى إلى القاهرة بالمجان.

ووفرت إدارة النادي كل ما تحتاجه الجماهير من وجبات ومياة وعصائر ومستلزمات.

ويسعى رئيس نادي الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة لجماهير نادي الزمالك المسافرة إلى الجونة لدعم ومؤازرة الفريق في مباراة اليوم، وذلك بعد ظهورهم بشكل مثالي خلال المباريات الأخيرة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.