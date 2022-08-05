شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود عاشور بعد أحداث مباراة الأهلى وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى محمود عاشور أنه ينتظر إعلان اتحاد الكرة تفاصيل تطبيق تقنية التسلل فى غرفة الفار لتوضيح شرعية هدف النادى الأهلى فى فاركو من عدمه فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وكتب محمد عاشور حكم الفار فى مباراة الأهلى وفاركو عبر حسابه الرسمى على فيس بوك "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ.. فى انتظار نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تم فى تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمى وبتقرير كتابى للاتحاد إذا كنت أخطأت فى تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهامنا بالباطل وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقه والعدل".

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى فى اجتماعه الأخير المطالبة بإقالة لجنة الحكام التى فقدت نزاهتها ومصداقيتها وكذلك المطالبة بإيقاف حكم الـ"VAR" فى مباراة الأهلى الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه، كما قرر مجلس الأهلى عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم "كأس مصر - السوبر المصري" لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي بجانب استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.