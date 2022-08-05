شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم أحمد يتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للتايكوندو فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أدهم أحمد لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دور الـ16 بمنافسات بطولة العالم للشباب، والتى تقام فى بلغاريا وتستمر حتى 14 أغسطس الجارى، جاء تأهل أدهم بعد تغلبه على منافسه الإسرائيلى بنتيحة 2 / 0، بمنافسات دور الـ32.

كما تأهل محمود أحمد لمنافسات نفس الدور بعد الفوز على بطل تركيا بنتيجة 2 / 0.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أحمد خيرى، ومحمد هشام، وأدهم الأنوارى، ويوسف ياسر، ويحيى حسن، ويوسف الشرقاوى، ومعتز بالله عاصم، وأحمد هشام، ومحمود عادل، ومازن هشام، وعلى مستوى البنات تضم القائمة جنة جويلى، وملك سامى، وملك عبد العزيز، وملك ياسر، وليلى شريف، وسلمى إسلام، وحور عبد الكريم، ولجين فهمى، وزينب محمد وجنى خطاب.