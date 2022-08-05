شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما تسببت الأمطار فى تأجيل مباراة الأهلى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ"، الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي كواليس خاصة بمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013، موضحاً في تصريحات تليفزيونية سابقة: الموقف الذى لا يمكن نسيانه.. كان في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013 أمام القطن الكاميروني، فقد فوجئت بعد مرور 76 دقيقة من عمر اللقاء بهطول أمطار شديدة على أرضية الملعب واستمرت الأمطار قرابة 15 دقيقة تسقط بغزارة وهو ما أجبر الحكم على إنهاء المباراة".

وتابع: توجهت إلى الحكم واعترضت على قراره بإلغاء المباراة خاصةً أن نتيجة اللقاء كانت تشير إلى التعادل السلبي وهي نتيجة جيدة للغاية بالنسبة لنا، رغم أن الملعب لم يكن صالحا لاستكمال المباراة عليه لكنني كنت أريد الاستكمال خوفا من إعادة المباراة وتحقيق نتيجة أسوأ من التعادل تصعب علينا مهمة مباراة العودة".

وواصل محمد يوسف: الحكم رفض طلبي وأعلن إلغاء اللقاء وتمت إعادتها في اليوم التالي وحقق الأهلي نتيجة أفضل بالتعادل الإيجابي 1-1، وصعد الأهلي لنهائي البطولة ولعب أمام أولاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتوّج الأهلي وقتها باللقب الأفريقى.