جوارديولا: أتمنى بقاء برناردو سيلفا لكني لا أعرف ما الذي سيحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبته في بقاء البرتغالي الدولي برناردو سيلفا مع الفريق، لكنه أكد أنه لا يعرف ما الذي سيحدث.

وأثيرت تكهنات حول سعي برشلونة لضم سيلفا هذا الصيف، لكن دون أن يتقدم النادي الإسباني بعرض رسمي حتى الآن.

ورحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف رحيم ستيرلينج وجابريل جيسوس وأولكسندر زينشينكو.

وقال جوارديولا على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه ويستهام يونايتد بعد غدٍ الأحد في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "قلت عدة مرات، سعدت للغاية بتدريب الأولاد، كان الأمر جيدا للغاية، شعرت بالراحة للعمل مع أوليكس ورحيم وجابريل، شخصيات مذهلة ساعدتنا على تحقيق ما حققناه".

وأضاف "أحيانا يرجع الأمر إلى النادي وأحيانا إلى اللاعب وأحيانا إلى وكيل الأعمال، وفي بعض الأحيان تضطر لتقسيم مسارك".

وأشار "رغبة اللاعب هي الأكثر أهمية بصفة خاصة، بالتأكيد أود استمرار برناردو هنا، إنه لاعب استثنائي بالنسبة لنا، لكني لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأكد "إذا استمر فهو أمر مثالي وإذا اضطر للرحيل في النهاية، فهذا لأن كرة القدم تسير على هذا النحو، اللاعب لديه رغبة، لن أكون الشخص الذي يقف أمام رغبة الناس".

وتابع "أريد الأفضل من اللاعب، أريد بقاء برناردو هنا بنسبة 100%، هو لاعب مهم بالنسبة لي، هو استثنائي بالنسبة لي، لا أعرف ما الذي سيحدث، مانشستر سيتي على حد علمي حتى الآن لم يتلق عرضا، وكذلك الحال بالنسبة للموسم الماضي".

وختم جوارديولا بالقول "برناردو جاهز ويتدرب بشكل جيد حقا ومستعد لمباراة الأحد".