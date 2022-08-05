كلوب ينتقد موعد المونديال.. ويكشف خطط ليفربول للميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

انتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، توقيت إقامة كأس العالم 2022، في منتصف الموسم الكروي الجديد، مشيرا إلى ناديه لن يبرم تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي رغم كثرة الغيابات بسبب الإصابات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فولهام، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز: "النسخة المقبلة من كأس العالم تقام في وقت خاطئ لأسباب خاطئة أيضا، يجب أن يتحدث معنا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره الدولي ورابطة الدوري الإنجليزي، نريد عقد اجتماع واحد للتحدث عن العنصر الأهم في لعبة كرة القدم، وهو اللاعبون".

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتصبح أول نسخة من المونديال تقام في منتصف الموسم.

وأضاف المدير الفني الألماني: "إذا ذهب لاعبون من فريقي إلى نصف نهائي كأس العالم فهذه مشكلة، التحدث عن هذا الأمر يجعلني أغضب، مشكلتي أن الجميع يعلم أن جدولة المباريات ليست صحيحة، لكن لا أحد يتحدث عنها بما فيه الكفاية، هناك أشياء يجب أن تتغير".

وتابع: "داروين نونيز جاهز للمشاركة لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يبدأ أساسيا، يحتاج إلى وقت ليعتاد على الكثير من الأشياء لكنه بالفعل يقدم مساعدة حقيقية للفريق".

وأردف: "نونيز وفيرمينو كلاهما مهاجمان ومن أمريكا الجنوبية، لكنهما لاعبين مختلفين ويلعبان في مواقع مختلفة".

وفي ختام تصريحاته قال: "لدينا الكثير من الإصابات ونتعرض لسوء حظ في عدة مواقف، هذا صحيح، لكن لم يتغير شيء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة".