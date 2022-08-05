6 حقائق تهدد مساعي آرسنال أمام كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

لا تقف الأرقام في صف آرسنال، الذي يضم المصري محمد النني، عندما يحل ضيفًا على جاره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة في افتتاح موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب آرسنال ضد كريستال بالاس عند تمام الساعة 09:00 مساءً على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الأولى.

ويفتتح آرسنال موسمه أمام فريق لندني للموسم الثالث على التوالي، حيث فاز على فولهام بثلاثية في الموسم قبل الماضي، لكنه خسر على يد برينتفورد بنتيجة 0-2 الموسم الماضي.

وفيما يلي نستعرض 6 حقائق تهدد آرسنال في مباراة كريستال بالاس:

- آرسنال فاز مرة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات جمعته مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر 2، وتعادل في 5 مناسبات. ويسعى الفريق الأحمر والأزرق لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام الجانرز لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد أن فاز في آخر مواجهة جمعت الفريقين 3-0.

- آرسنال خسر مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات في آخر 9 مواسم، مقابل الانتصار في 4 مواجهات.

- آرسنال فشل في الخروج بشباك نظيفة في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- كريستال بالاس خسر 4 مرات فقط في الـ19 مباراة التي خاضها على ملعبه في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز 7 مرات، وتعادل في 8 مناسبات.

- كريستال بالاس لم يتعرض للخسارة في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي، كما فاز في 3 منها.

- كريستال بالاس خرج بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه في الدوري الإنجليزي، ليعادل الرقم القياسي للفريق الذي كان حققه في الفترة بين مارس وأبريل 1992.