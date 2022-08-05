تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة الجونة مساء اليوم الجمعة، في الجولة 29 من منافسات دوري we المصري.

الزمالك يتطلع للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري، التي يحتلها حاليا برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

وعلم مراسل يلا كورة أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، استقر على تشكيل الفريق الأبيض أمام الجونة، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف الدين الجزيري.