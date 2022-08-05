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صلاح يستهدف معادلة رقم قياسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى المصري محمد صلاح، نجم ، لتسجيل هدف على الأقل في مباراة فولهام غدًا السبت، لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الهدافين في الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عبر التاريخ.

ويبدأ ليفربول، الذي يضم صلاح، موسمه في الممتاز بملاقاة فولهام عند الساعة 01:30 ظهر غدٍ السبت، على ملعب "كرافين كوتاج".

ومن المتوقع أن يلعب صلاح، الذي جدد تعاقده مؤخرًا، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الافتتاحية للموسم.

وسجل صلاح 7 أهداف في الجولات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، خلال المواسم الخمسة التي قضاها في إنجلترا.

ويتساوى صلاح مع كل من جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، وتيدي شيرينجهام، هداف مانشستر يونايتد السابق، في المركز الثاني بقائمة الأكثر تهديفًا في الجولات الافتتاحية، حسب شبكة "أوبتا".

بينما يتصدر القائمة الثلاثي ألان شيرر، نجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للبريميرليج، وفرانك لامبارد، نجم السابق ومدرب إيفرتون حاليًا، وواين روني، هداف مانشستر يونايتد السابق.

ويمكن لصلاح وفاردي فقط معادلة الرقم القياسي هذا الموسم، بعد اعزال أجويرو وشيرينجهام.

ويعتبر صلاح هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تمكن من التسجيل في المباراة الافتتاحية لـ5 مواسم متتالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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