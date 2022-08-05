أسطورة الدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح ويتوقع تتويج مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى آلان شيرر، أسطورة نيوكاسل يونايتد والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أن تجديد عقد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سيفيد الريدز كثيرًا هذا الموسم، لكنه يتوقع تتويج مانشستر سيتي باللقب بعد انضمام إيرلينج هالاند.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم بمباراة آرسنال وكريستال بالاس.

ويلعب ليفربول ضد فولهام ظهر غدٍ السبت، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ويستهام يونايتد بعد غدٍ الأحد.

وكتب شيرر، في مقاله عبر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إقامة كأس العالم في الشتاء يعني أن هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون مثل غيره، لكن أمر واحد سيبقى كما هو، المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب".

وأضاف "الفارق كبير بين ليفربول ومانشستر سيتي من ناحية، وباقي الفرق من ناحية أخرى في المنافسة على اللقب".

وتابع النجم الإنجليزي المعتزل "إذا كان من الضروري أن أتوقع بطلا للموسم، سأقول مانشستر سيتي، فقط بسبب وجود إيرلينج هالاند".

وأكمل الهداف التاريخي للمسابقة "ليفربول لديه خط هجومي جديد هو الآخر، مع رحيل ساديو ماني وانضمام داروين نونيز من بنفيكا، لكني لا أعتقد أن الهجوم سيكون أقل قوة من الموسم الماضي".

واستطرد شيرر "السبب الذي دفعني لقول ذلك هو توقيع محمد صلاح على عقد جديد، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لليفربول، كما أنه سيجعل اللاعب يؤدي بعقل صافٍ".

وواصل "سنرى صلاح يلعب بشكل أفضل الآن، وهو يمثل خطرًا كبيرًا على دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكني ما زلت أعتقد أن سيتي سيكون لديه الأفضلية مع نهاية الموسم".

ووقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول، بعد جدل استمر لعدة أشهر في الموسم الماضي.

ويسعى صلاح للحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصده الموسم الماضي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

وبدأ النجم المصري موسمه بشكل رائع، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر ليقود ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت السبت الماضي.