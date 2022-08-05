3 مستجدات يشهدها الدوري الإنجليزي هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ينطلق اليوم الجمعة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023)، بمباراة بين كريستال بالاس وأرسنال.

النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي تشهد عدة أمور جديدة، يشاهدها المتابعون لأول مرة في تاريخ "بريميرليج".

3 مستجدات في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الممتاز زيادة عدد التبديلات لكل فريق في المباراة إلى 5 بدلا من 3، على أن تتم على مدار 3 توقفات فقط.

وبحسب ما أعلنته الرابطة، يحق لكل فريق تسمية 9 لاعبين في قائمة البدلاء.

كذلك تقرر إلغاء تقليد "الجلوس على الركبة"، الذي كان يقوم به اللاعبون قبل المباريات في لفتة لمناهضة العنصرية.

وتم اعتماد هذا التقليد في مباريات الدوري الإنجليزي بداية من موسم 2019-2020 بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد صاحب البشرة السمراء، وهو الحادث الذي أشعل شرارة مناهضة العنصرية في مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يقوم اللاعبون بتقليد الجلوس على الركبة قبل مباريات معينة، منها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى مباريات "البوكسينج داي"، لتضخيم الرسالة التي مفادها أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو في المجتمع .

وجاء هذا القرار بعد عزوف عدد من اللاعبين عن القيام بتقليد الجلوس على الركبة، بداعي أنه "فقد رمزيته ولم يعد مؤثرا"، بدليل استمرار الهجمات العنصرية في الملاعب.

كذلك أعلنت الرابطة تعيين 4 حكام جدد -لم تكشف عن أسمائهم-، بعد اعتزال 3 من الحكام المخضرمين، وهم مايك دين وجوناثان موس ومارتن أتكينسون.