خطوة أخرى نحو اللقب.. الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات في الدوري المصري على حساب الجونة.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ضيفاً ثقيلاً على فريق الجونة، في المباراة التي ستقام على ملعب "خالد بشارة" بساحل البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، جمعهم من الفوز في 21 لقاء و3 تعادلات وأربع هزائم.

بينما الجونة صاحب الضيافة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و6 تعادلات مع تلقي 15 هزيمة.

ويسعى الزمالك للفوز على الجونة وتحقيق الثلاث نقاط، فالفوز على الفريق الساحلي سيقرب أبناء ميت عقبة خطوة نحو درع الدوري.

ويحتاج الزمالك إلى 12 نقطة من 18 نقطة متاحة في المباريات الست المتبقية لحسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

قائمة الزمالك

ويدخل الزمالك لقاء الجونة بقائمة تضم كلاً من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية، محمد نديم.‏‎

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف إبراهيم أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه، سيف الجزيري، سيد عبدالله نيمار.

غيابات

ويفقد الزمالك جهود عمر السعيد بسبب الإصابة، وأيمن حفني لأسباب فنية، فضلاً عن استمرار غياب الإيفواري رزاق سيسيه المنقطع عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع

وينوي البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اللعب بيوسف أوباما في مركز الجناح الأيسر خلال تشكيل الزمالك أمام الجونة.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، محمد عبد الغني، إمام عاشور، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، يوسف أوباما.

تشكيل الجونة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الجونة، مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو طارق، محمد نجيب، محمد عبد الجواد.

خط الوسط: نور السيد، ناصر ناصر.

وأمامهما: إسلام عبد النعيم، محمود شبراوي، إسلام محارب.

خط الهجوم: خالد قمر.