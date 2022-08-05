شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والجونة قبل صدام الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، في المباراة التي ستقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدفا، فيما سكنت شباكه 25، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدفا.

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجلها إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.