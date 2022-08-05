شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول هدافى الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والجونة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 14 هدفاً قبل مواجهة الزمالك مع الجونة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تستكمل، اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع مصر المقاصة مع البنك الأهلى على استاد الكلية الحربية ومباراة الجونة والزمالك على استاد خالد بشارة بالغردقة.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 14 هدفا جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 12 هدفا مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.