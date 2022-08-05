شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عبد الله السعيد مع بيراميدز هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى ووصافة بطولة الدورى العام مؤقتا خلف الزمالك المتصدر، برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأبيض، ويمتلك بيراميدز فرصة المنافسة على بطولة الدورى بجانب الزمالك والأهلى، حيث إنه خاض 28 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى مثلها.

ويمتلك بيراميدز قائمة من اللاعبين ممن ساهموا فى وصوله إلى الوصافة، على رأسهم عبد اللّه السعيد كابتن الفريق وأحد أبرز نجومه هذا الموسم، بجانب بعض زملائه بالفريق مثل رمضان صبحي وعلى جبر وعمر جابر وابراهيم توريه وغيرهم.

نرصد فى التقرير التالى ما قدمه عبد الله السعيد مع بيراميدز خلال الفترة الماضية وحتى الوصول للوصافة.

134 مباراة سجل خلالها 39 هدفا، المباريات مقسمة إلى 96 مباراة بالدورى، و7 بكأس مصر بالإضافة إلى 13 مواجهة بالكونفدرالية الأفريقية.

عبد الله السعيد شارك مع بيراميدز خلال الموسم فى 27 مباراة ببطولة الدورى، سجل فيها 4 أهداف، بالإضافة إلى مباراة واحدة بالكأس، و10 مباريات بالكونفدرالية.