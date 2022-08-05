شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شابات السلة مع غينيا بالبطولة الأفريقية بمدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم، منتخب شابات السلة تحت 18 سنة مع نظيره غينيا فى أولى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بمدغشقر (رجال وسيدات).

موعد مباراة مصر وغينيا

تقام مباراة مصر وغينيا فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من مجموعات البطولة

مجموعة مصر في البطولة

يقع منتخب الشابات فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات تنزانيا وغينيا بالإضافة إلى انجولا

قائمة المنتخب فى البطولة

مستوى اللاعبات يضم تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.