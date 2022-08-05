شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمته لمواجهة فاركو بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقهما خلال مواجهة فاركو والمقرر إنطلاقها غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ 29 بمسابقة الدوري المحلي.

القائمة غاب عنها أكثر من لاعب من بينهم عمر رضوان وعصام صبحي ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمود عبد الله ومحمد بن خماسة وجان موريل وحازم مرسي ومروان حمدي لأسباب مختلفة، وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبًا كالتالي..

فى حراسة المرمى .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – كمال السيد.

خط الدفاع .. عمرو الحلواني – محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – أحمد أيمن.

خط الوسط .. عمر الوحش – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبد العاطي ” دونجا ” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفى – محمد عبد السميع – حسن ياسين.

خط الهجوم .. خالد النبريصي – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيتوجه إلى الإسكندرية فى الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة لإستكمال معسكره المغلق استعدادًا لهذه المباراة، على أن ينهي تحضيراته الأخيرة على ملعب فندق إقامته بالمحافظة الساحلية.