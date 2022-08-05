شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو اليوم ويتوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها السادسة والنصف مساء غد السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

ودخل فريق الإسماعيلى أمس الخميس معسكرا مغلقا بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادى، استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

ويحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، على إقامة المعسكرات قبل موعد المباريات بـ48 ساعة من أجل زيادة تركيز اللاعبين لتصحيح الوضع الحالي بجدول المسابقة المحلية بجانب عقد محاضرات نظرية ومنفردة لتحفيز أعضاء الفريق على ضرورة مصالحة الجماهير.

وكان الإسماعيلى قد استأنف تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعه بعد الفوز الأخير على مصر المقاصة وسط تكريم باهر المحمدي مدافع الفريق عقب حصوله على أفضل لاعب فى شهر يوليو بالدراويش.