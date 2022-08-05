شكرا لقرائتكم خبر عن روجيرو ميكالى يجتمع باتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي اجتماعا مع مسئولي اتحاد الكرة، غداً السبت، للتفاوض بشأن تدريب المنتخب الأولمبي وتوقيع العقود حال الاتفاق النهائي، حيث وصل ميكالي وبعض مساعديه فجر اليوم إلى القاهرة استعدادا لبدء المفاوضات.

يعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، لأنه قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأكد أوداير هلمان، المدرب المساعد السابق لمنتخب البرازيل الأوليمبي، المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2016 خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "عملت مع ميكالي في منتخب البرازيل، وهو مدرب رائع وعظيم وعملنا في ظروف صعبة، وسيكون إضافة للمنتخب المصري".

وأضاف: "ميكالي مدرب كبير ويمكنه التكيف على العديد من الأساليب التكتيكية، ولديه خبرات كبيرة ويتطلع لمعرفة شخصيات اللاعبين". وتابع: "ميكالي مدرب برازيلي، والمدرسة البرازيلية تتميز بالأسلوب الهجومي والسيطرة على المباريات".