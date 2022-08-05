ما هي العقوبات التي تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس مصر والسوبر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي مقاطعة بطولتيّ "كأس مصر" والسوبر المصري" إذا لم يستجب اتحاد الكرة بتنفيذ مطالب القلعة الحمراء.

وأصدر النادي الأهلي بيانا، أمس الخميس، طلب خلاله من اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام الحالية، بالإضافة إلى إيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه، وذلك بعد إلغائه هدفًا صحيحا في مباراة الفريق الأحمر بالأمس أمام فاركو.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد مصر المقاصة في دور الـ16 يوم 14 أغسطس الحالي.

وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في السوبر المصري المقرر خوضه يوم 28 من أكتوبر المقبل على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

وذكر موقع "بطولات" أنه ووفقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الأهلي إذا انسحب من بطولة الكأس أو السوبر سيتعرض للعقوبات التالية:

كأس مصر

إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد قيده ووضع اسمه في الجدول بعذر تقبله اللجنة قبل بدء مباريات المسابقة يصادر رسم الاشتراك وتوقع عليه غرامة مالية ضعف قيمة رسم الاشتراك ويرفع اسمه من الجداول.

۲- إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد بدء المسابقة أو أثناء إحدى مبارياته.

أ- يرفع اسمه من الجداول ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائز بها (۲ / صفر).

ب- اذا كان قبل دور الـ٣٢ توقع عليه غرامة مالية مقدارها خمس أضعاف قيمة رسم الاشتراك، واعتبارا من مباريات دور الـ٣٢ توقع عليه غرامة قدرها عشرين ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة.

3- في كل الأحوال يحرم الفريق المنسحب من الاشتراك في مسابقة كأس مصر في الموسم التالي.

كأس السوبر المصري

المادة (63): يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم وإدارة مسابقة سنوية تسمي" كأس السوبر المصرية"، وهي مباراة واحدة فاصلة تقام بين بطلي الدوري العام وكأس مصر.

المادة (64): تقام بطولة كاس السوبر المصري بين الفريق بطل الدوري والفريق بطل كأس مصر، وفي حال فوز نفس الفريق ببطولتي الدوري والكاس عن الموسم ذاته، تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكاس، وفي حال اعتذار وصيف الكاس عن خوض المباراة لأي سبب من الاسباب، تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الدوري، ثم بالترتيب في حالة الاعتذار.