مع عودة «البريميرليج».. 5 تعديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة قوية بين أرسنال وكريستال بالاس، حيث تتوقع الجماهير موسم مثير جداً للدوري الأقوى والأكثر شعبية في العالم.

وذكرت وسائل إعلامية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت إجراء 5 تعديلات على البطولة، أغلبها تهدف لرفع مستوى الإثارة في المباريات، وتوفير أفضل الأجواء للمشاهدين.

التسجيلات الصوتية

أعلنت الرابطة أنها ابتداء من الموسم الجديد، ستنشر تسجيلات صوتية بين الحكم الرئيسي لكل مباراة، وحكم تقنية الفيديو (الفار).

ونشر هذه التسجيلات سيرفع من مستوى الإثارة، ويطمح لإشراك المشاهدين بشكل أكبر في المباريات، حيث سيستطيع المشاهد فهم القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها.

التبديلات

أخيراً، قرر الدوري الإنجليزي الانصياع للموجة العالمية، التي تسمح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات خلال اللقاء بدلاً عن 3.

وبدأت بطولات كرة القدم في العالم بتطبيق قانون التبديلات الخمسة خلال فترة جائحة كورونا، لإتاحة المجال لعدد أكبر من اللاعبين للمشاركة، والحفاظ على مستوى لياقة الفريق.

وبعد أن أصر الدوري الإنجليزي على الاحتفاظ بقانون التبديلات الثلاثة الموسم الماضي، قرر اتباع التوجه العالمي، وإعلان السماح بخمسة تبديلات خلال المباريات.

حركة ثني الركبة

خلال المواسم الثلاثة الماضية، اعتاد لاعبو الدوري على ثني الركبة لدقيقة كاملة، قبل انطلاق المباراة، لنشر التوعية حول العنصرية، في حركة ارتبطت بمناهضة العنصرية وتبنتها حركة "حياة السود مهمة".

ومع بداية الموسم الجديد، قررت فرق الدوري التوقف عن ممارسة هذه الحركة قبل المباريات، بعد اجتماع لقادة الأندية الـ20، لأنها "فقدت قيمتها الحقيقية"، وأصبحت "مثيرة للتفرقة بين لاعبي الفريق"، بحسب وسائل إعلامية بريطانية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق حركة ثني الركبة خلال مناسبات معينة تستدعي الوقوف ضد العنصرية، كما سيتم تطبيقها في المباريات النهائية المحلية.

الكرات

تقول الوسائل الإعلامية البريطانية أنه سيتم توفير 10 كرات جاهزة للاستخدام، في كل من جوانب الملعب، لمنع إضاعة الوقت خلال المباريات، الأمر الذي يحصل أحيانا بسبب بحث حامل الكرات عن كرة لمنحها للاعب، عند خروج كرة المباراة الرئيسية من الملعب.

توقف الأعياد

لأول مرة في التاريخ، سيتوقف البريميرليج في منتصف الموسم، بسبب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم الشتوي في نوفمبر، قبل أن يستكمل منافساته بعد نهاية المونديال.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز 40 يوماً، بين 14 نوفمبر و25 ديسمبر، قبل أن يعود في فترة الأعياد المنتظرة.