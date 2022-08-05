شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا استعداداته الليلة لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السادسة والنصف مساء غد السبت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو ألميدا قائمة مباراة فريقه التي تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة.

وعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات الإسماعيلى وأحدثها مباراته الأخيرة مع مصر المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالدوري.

ويتطلع فاركو لاستعادة الانتصارات في مباراة الإسماعيلى بعد التعادل السلبى مع الأهلى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفا.