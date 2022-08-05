شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات الجولة الـ29 لمسابقة الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع مصر المقاصة مع البنك الأهلى على استاد الكلية الحربية ومباراة الجونة والزمالك على استاد خالد بشارة بالغردقة.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة 29 من الدورى

الجمعة

مصر المقاصة & البنك الأهلى..6.30 مساء على استاد الكلية الحربية

الجونة & الزمالك..9 مساء على استاد خالد بشارة بالغردقة

السبت

فاركو & الاسماعيلى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

فيوتشر & غزل المحلة..6.30 مساء على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المقاولون العرب..9 مساء على استاد الدفاع الجوى

الأحد

الاتحاد السكندري & الاهلى..9 مساء على استاد برج العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.