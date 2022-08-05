شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إمام عاشور يخطف لقب "مسمار النص" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف إمام عاشور لاعب وسط نادى الزمالك، لقب "مسمار النص" فى القلعة البيضاء، عن جدارة واستحقاق وذلك بعد المستوى المتميز الذى قدمه اللاعب مع نادى الزمالك فى الموسم الجارى، ليشارك مع زملائه فى الهيمنة على صدارة الدورى العام، والاقتراب من حصد اللقب المحلى للموسم الثانى على التوالي.

شارك إمام عاشور مع نادى الزمالك فى الموسم الجارى، خلال 33 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وظهرت بصمته بوضوح فى وسط الملعب الأبيض خاصة فى المواسم الأخيرة.

اعتقد البعض أن نادى الزمالك سيعانى فى وسط الملعب بعد رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الفريق، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك فى الموسم الماضى، غير أن ذلك لم يحدث، حيث نجح إمام عاشور فى سد العجز والفراغ الذى تركه اللاعب التونسى والذى كان يعد من أبرز اللاعبين فى مركزه بالدورى المصري.

ومع مرور مباريات الموسم الجارى، وبعد قرار طارق حامد أحد أهم لاعبى الارتكاز فى وسط ملعب الزمالك، الرحيل عن الفريق للاحتراف بالدورى السعودى، ظهرت مخاوف جديدة لدى الجماهير من ضعف مستوى وسط الزمالك بعد رحيل اثنين من أبرز لاعبيه فى موسمين متتاليين، غير أن ذلك لم يحدث أيضا، ونجح إمام عاشور فى تحقيق المعادلة الصعبة ومهما اختلف اللاعب الذى يشارك بجواره، كان عاشور فى الموعد سواء فى الشق الهجومى أو الدفاعي.

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