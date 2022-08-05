شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عبد الحكيم يقترب من اقتحام قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، من العودة إلى قائمة فريقه المقبلة استعدادًا لمواجهة فاركو فى إطار إحدى جولات مسابقة الدورى العام.

يأتى ذلك بعد تألق اللاعب بشكل رائع فى التدريبات الجماعية خلال الآونة الأخيرة فى ظل منافسته القوية مع زملائه بالفريق محمد الشامى وخالد النبريصى وحازم مرسى ومروان حمدى.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على فريق فاركو غدًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن الدراويش سيتوجه إلى المحافظة الساحلية فى الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة لاستكمال معسكره المغلق استعدادًا لهذه المباراة، على أن ينهى تحضيراته الأخيرة على ملعب فندق إقامته.