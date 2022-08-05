المصرى يطوى صفحة الطلائع استعداداً للأهلى فى الجولة 30 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، صفحة مواجهة الطلائع فى الجولة 29 بالدورى، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى، فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، وكانت مباراة الدور الأول قد شهدت فوز المصرى على الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وتعادل النادى المصرى فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام أمام فريق طلائع الجيش، ليكتفى كل فريق بنقطة من المباراة.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأخضر بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

وربط حسام حسن المدير الفنى للمصرى حصول اللاعبين على مستحقاتهم بتحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بالدورى، وتحسين وضع الفريق بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

كما طالب حسام حسن لاعبى الفريق بضرورة مصالحة جماهير الفريق التى لا تتوانى عن مؤازرة اللاعبين فى المباريات رغم طل المسافة بين بورسعيد والإسكندرية.