شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة.. نيمار وزيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، فى المباراة التى ستقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدورى والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثانى على التوالى، فى الوقت الذى يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول، حيث يواجه شبح الهبوط.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغني - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.