شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع الرتوش الأخيرة على خطة المقاولون لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق شوقي غريب، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون العرب والذي تولى المسؤولية قبل 48 ساعة خلفاً لمحمد عودة مدرب الفريق السابق، الزمن، من أجل تجهيز ذئاب الجبل للمباراة المصيرية والمرتقبة أمام بيراميدز، والتي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي.

وتولى شوقي غريب تدريب المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي بعد توقيع عقود تدريب الفريق مباشرة، بعد رحيل محمد عودة عقب الهزيمة أمام فيوتشر بهدف نظيف في مباراة الجولة 28، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

وحرص شوقي غريب على معالجة الشق الهجومي لدى ذئاب الجبل، والذي يعاني منه المقاولون منذ بداية الموسم بسبب إهدار الفرص وندرة تسجيل الأهداف، فلم يسجل لاعبو المقاولون طوال 28 مباراة إلا 22 هدفاً فقط بينما استقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

وتعتبر مباراة بيراميدز، بمثابة لقاء مصيري للمقاولون العرب، الذي تراجع إلى المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 28 مباراة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتفاق مع شوقي غريب لم يشهد أي خلاف في ظل حماس وتاريخ كبيرين من غريب لمساعدة الفريق وتحسين وضعه في جدول الدوري وابعاده عن دائرة الخطر في جدول المسابقة في ظل صعوبة المهمة ولكنها ليست مستحيلة.

وأبدى فتحي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد ومجموعة اللاعبين في استعادة مكانة المقاولون العرب لما لشوقي غريب من خبرات كبيرة وقدرة على تحمل المسئولية في الوقت الصعب وصاحب تاريخ عريق في التدريب.