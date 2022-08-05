شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بسموحة لدراسة غزل المحلة قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، بالمباراة السابقة لغزل المحلة أمام سموحة فى الجولة 28 بالدورى، والتى انتهت بفوز المحلة بهدف نظيف، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوى قبل مواجهة السبت التى تجمع فيوتشر وغزل المحلة.

ويختتم، اليوم الجمعة، فريق فيوتشر تدريباته، استعداداً لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت، والتى يستضيفها استاد السلام ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة غزل المحلة، منتشياً بعد الفوز فى الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، استعاد من خلاله مركزه بالمربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري العام.

وشدد علي ماهر المدير الفنى لفيوتشر، على أهمية استمرار الانتصارات فى الفترة المقبلة، خاصة مع قوة المنافسة في الأسابيع الأخيرة مع طلائع الجيش على المربع الذهبي.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز فى 13 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 42 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.