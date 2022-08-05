شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يرحب باستمرار أحمد ياسر ريان في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي باستمرار أحمد ياسر ريان مهاجم الفرق الأحمر والعائد من رحلة إعارة في الموسم الماضي إلى نادي ألتاي سبور التركي، في التدريبات الجماعية للأهلي، رغم أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق ولن يستفيد من جهوده حتى نهاية الموسم الحالي.

جاء ترحيب ريكاردو سواريز باستمرار أحمد ريان في التدريبات الجماعية للأهلي حتى يكون تحت مراقبته ويتم تقييمه من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر أو يتم الموافقة على إعارته لأيا من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في حسم مصيره سواء من البقاء وقيده في قائمة الأهلي بالموسم المقبل أو الرحيل.

ومنح سواريز إدارة الأهلي مهلة أسبوع قبل تحديد مصير اللاعبين المعارين والعائدين من الإعارة، من أجل تحديد شكل قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل في ظل رغبة الإدارة في إبرام عدد كبير من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بخلاف حسم موقف اللاعبين المعارين من البقاء أو الرحيل عن الأهلي.