جدول مباريات اليوم.. الزمالك ضد الجونة.. وافتتاحية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد اليوم الجمعة إقامة عدة مباريات في بطولات مختلفة، لعل أبرزها مباراتي الزمالك والجونة في الدوري المصري، وآرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويواصل الزمالك حملته للدفاع عن لقبه وصدارته في الدوري المصري المصري، عندما يحل ضيفًا على الجونة اليوم في الجولة 29 من المسابقة.

ويشهد اليوم عودة 3 من الدوريات الخمسة الكبرى، في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الدوريين الألماني والفرنسي.

وفيما يلي يستعرض "يلا كورة" جدول مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

- الساعة 06:30 مساءً.. مصر للمقاصة والبنك الأهلي.. عبر أون تايم سبورتس 2.

- الساعة 09:00 مساءً.. الزمالك والجونة.. عبر أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

- الساعة 09:00 مساءً.. آرسنال وكريستال بالاس.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الألماني

- الساعة 08:30 مساءً.. بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت.. عبر بي إن سبورتس الفرنسية 1.

الدوري الفرنسي

- الساعة 09:00 مساءً.. ليون وأجاكسيو.