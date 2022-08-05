«لو مش عاجبك التحكيم المصري هات حكام أجانب على حسابي».. مرتضى منصور يرد على محمود الخطيب: متلعبش بالنار.. وكفاك تضليل لجماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على بيان النادي الأهلي، الذي أصدره أمس الخميس معلناً خلاله استكمال بطولة الدوري الممتاز بالناشئين، وعدم المشاركة في بطوتيّ السوبر المصري وكأس مصر، مشيراً إلى أن رئيس القلعة الحمراء، محمود الخطيب، "يلعب بالنار".

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الزمالك"، أكد مرتضى منصور، احترام ناديه للتحكيم المصري، "على الرغم من الظلم الذي تعرض له الفريق لسنوات طويلة"، على حد وصفه.

وقال منصور: "عصام عبد الفتاح (رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة) شخصية محترمة جدا رغم اختلافي معه كثيرا، ولا يجب أن يكون التحكيم على المزاج".

وأضاف رئيس الزمالك: "كل ما يحدث مع الأهلي من تراجع مستوى سببه أن رئيسه محمود الخطيب أصر على استكمال الموسم الذي شهد تفشي فيروس كورونا، هذا الأمر كان من الممكن أن يؤثر على الزمالك أو أي ناد آخر".

وتابع منصور: "الأهلي أصدر بيانا للاعتراض على خطأ تحكيمي سببه (مليمتر واحد)، فكيف يجب أن نتصرف بعدما تعرضنا للظلم لمدة 40 أو 50 عاما؟".

وواصل: "أكثر ناد تعرض للظلم التحكيمي في مصر هو الزمالك، لكننا نحترم التحكيم المصري، وإذا كان الأهلي غير راض عن التحكيم المصري بإمكانه الاستعانة بحكام أجانب على حسابي".

وتساءل منصور: "هل يصح أن يقوم ناد بقيمة النادي الأهلي بوصف التحكيم بـ(الفاجر)؟، لا يجب أن يقوم النادي الأهلي بتضليل جماهيره".

وأضاف: "يجب أن يتوقف النادي الأهلي عن شحن الجماهير وافتعال الأزمات فالبلد لا تحتمل هذا الأمر، مسؤولو القلعة الحمراء هددوا بالانسحاب من الكأس والسوبر لخوفهم من الهزيمة مجددا".

وتابع مرتضى منصور: "الأسطورة الوحيدة في تاريخ مصر هو محمد صلاح، والأهلي ليس فوق الجميع، بل مصر فوق الزمالك والأهلي والجميع".

وأتم رئيس القلعة البيضاء: "جمهور الزمالك بالملايين ولو استطلعت رأي كل مشجع سنكون مطالبين بـ100 مليون صفقة، ليس لدينا (ما يطلبه المستمعون)، بل أستمع فقط لما يقوله المدير الفني، وأقول للجمهور اطمأنوا والتزموا بالتشجيع فقط واتركوا أمر الصفقات لنا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد طالب، بعد اجتماع عقده الخميس، بإقالة لجنة الحكام، وعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس مصر، السوبر المصري، لحين تنفيذ مطالب نادي الأهلي.

كما قرر الأهلي استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.